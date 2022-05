Turismo: Rimini, al via sabato la stagione balneare

Con l'entrata in servizio dei bagnini di salvataggio, il 28 maggio, parte ufficialmente la stagione a Rimini e sulla Costa Romagnola. Da sabato, in tutti gli stabilimenti balneari torna il tradizionale 'moscone rosso', l'imbarcazione di emergenza usata dai 'Salvataggi' che saranno in servizio ogni giorno dalle 9.30 alle 18.30 Sempre da sabato - e fino all'11 settembre - gli avventori della spiaggia potranno rimanere nelle strutture balneari sino alla cena e utilizzare i servizi almeno fino alle 22, con la possibilità ordinare il delivery sull'arenile consentendo a pubblici esercizi, ristoranti, laboratori artigianali di consegnare cibo su ordinazione direttamente in spiaggia.

In spiaggia, pur in assenza di un'emergenza sanitaria vigente, l'Amministrazione comunale, in accordo con i bagnini di Rimini, ha deciso di riproporre le disposizioni già previste nella passata stagione, anche per quanto riguarda l'ampio spazio fra gli ombrelloni con una superficie minima di pertinenza di ogni ombrellone non inferiore a 18 metri quadrati, calcolata con riferimento al paletto per la zona nord di Rimini, mentre per la zona di Rimini sud la superficie minima sarà di 15 metri quadrati.

Confermati anche il divieto di vendita di bevande in bicchieri di plastica usa e getta e la distribuzione ai clienti sia di bicchieri, sia di cannucce in plastica usa e getta e le linee guida per il servizio dei 20 'chiringuitos', chioschi sparsi sull'arenile: 7 a Rimini sud e 3 a Rimini nord che potranno possono svolgere attività diurna di somministrazione dalle ore 10 alle ore 24 mentre la sera ci potranno essere al massimo 64 le iniziative di spettacolo e intrattenimento musicale per l'intera stagione. Non potranno protrarsi oltre le 23.30 ad eccezione di due eventi a settimana che potranno essere svolti sino all'una di notte. (ANSA).