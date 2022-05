Tramite amicizia, nuovo film di Alessandro Siani

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Tramite amicizia è il nuovo film di Alessandro Siani. Le riprese della nuova commedia del regista e attore napoletano, che sarà affiancato nella pellicola da Max Tortora e Matilde Gioli, si svolgeranno dal 6 giugno principalmente a Ferrara e in Emilia-Romagna per concludersi a Parigi. Lorenzo ha un'agenzia molto particolare: offre amici a noleggio. Se hai bisogno di conforto, di compagnia o semplicemente di un consiglio per lo shopping, Lorenzo è il finto amico che fa per te. Quando però è il proprietario dell'azienda di dolciumi dove lavorano i suoi zii ad aver bisogno di un amico, tutto si scompiglierà e la vita di Lorenzo cambierà definitivamente. Il film, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, è una produzione Italian International Film - Gruppo Lucisano con Rai Cinema, in associazione con Bartlebyfilm, con il supporto della Regione Emilia-Romagna ed il patrocinio del Comune di Ferrara.

Il film sarà distribuito nelle sale da 01 Distribution. (ANSA).