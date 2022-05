Covid: calano i ricoverati in E-R, 2.700 nuovi positivi

Sono in calo i ricoverati per Covid in Emilia-Romagna, mentre si registrano altri 2.703 nuovi positivi al Coronavirus su poco più di 16mila tamponi e oltre 5.000 guariti.

I pazienti nelle terapie intensive sono 32 (-2), l'età media è di 66,2 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.074 (-32), età media 76 anni. I casi attivi scendono a 35.529 (-2.344), il 96,9% in isolamento a casa con sintomi lievi o senza sintomi. Si contano anche altri sei morti, dai 79 ai 98 anni.