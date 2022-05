Libro e mostra raccontano Dario Fo 'maestro dei pennelli'

(ANSA) - CESENATICO, 13 MAG - Verrà presentata al Palazzo del Turismo di Cesenatico in anteprima nazionale domani (ore 11.30) un'operazione editoriale realizzata dal giornalista e scrittore Fabio Grassi, con il patrocinio della Fondazione Fo-Rame e in collaborazione con il Comune di Cesenatico. 'Dario Fo - Il Maestro dei Pennelli - Come il Premio Nobel dipingeva il suo teatro' è il titolo del libro di 188 pagine scritto da Grassi per Randagio Edizioni, che contiene racconti, aneddoti e ricordi legati alla presenza di Dario Fo e Franca Rame a Cesenatico tra gli anni '60 e il 2016.

Racconti affiancati alle opere pittoriche, una settantina, tutte finora inedite, che il Premio Nobel per la Letteratura 1997 realizzò a Casa Grassi, dove fu ospite per diversi anni, prima di andare in scena con un nuovo spettacolo, quasi fossero prove di regia.

Il libro, che contiene anche inserti multimediali, sarà presentato alla 34/a edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, poi a Roma, Milano e in altre città. Il volume contiene scatti fotografici di alta qualità e stampati su carte di pregio, che hanno permesso una riproduzione fedele dei dipinti, dei disegni che Dario Fo regalò, negli anni, al padre di Fabio, Primo Grassi. Spezzoni di trame teatrali, racconti di lotte operaie, bombe e stragi di stato, difesa dei deboli e degli oppressi, opere rossiniane, il Cile di Allende e di Victor Jara, la morte "accidentale" di Pinelli: la trama del libro accompagna il lettore a riesaminare le battaglie sociali e politiche condotte da Dario Fo e Franca Rame attraverso il teatro politico con ironia e determinazione, e contiene storie e dipinti legati a tecniche teatrali, geometrie e armonie, maschere greche e canti siculi, ma anche a Jannacci, Cochi e Renato, De Andrè, Carlin Petrini, al delfinario di Cesenatico, fino all'ultima mostra-spettacolo che Fo realizzò nel 2016 proprio al Palazzo del Turismo "Primo Grassi" di Cesenatico: 'Darwin-Ma siamo scimmie da parte di padre o di madre?'. Le opere pittoriche di Dario Fo verranno poi esposte dal 9 luglio al 4 settembre alla Galleria Leonardo di Cesenatico. (ANSA).