Auto: Electric City, la mobilità elettrica ad Autopromotec

(ANSA) - BOLOGNA, 11 MAG - Le auto elettriche sono una reale alternativa ai modelli termici tradizionali? Nasce da questa domanda la prima edizione di Electric City, in programma in fiera a Bologna dal 25 al 28 maggio all'interno di Autopromotec 2022. Nei 600 metri quadri di area espositiva i visitatori potranno scoprire vetture in grado di rispondere alle diverse esigenze, a partire dalle citycar fino alle granturismo ad alte prestazioni.

Non mancheranno anche hypercar che anticipano la mobilità del futuro, grazie alla presenza della Lamborghini Terzo Millennio. Esposte all'interno di una zona caratterizzata dall'alta sostenibilità, partendo dall'utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili e dalla compensazione della CO2 tramite la piantumazione di alberi, Electric City presenterà un allestimento non convenzionale caratterizzato da una città connessa riprodotta sull'intera area espositiva sulla quale verranno posizionate le diverse vetture.

L'obiettivo principale di Electric City sarà quello di fornire agli oltre 100.000 visitatori attesi una reale panoramica sulla mobilità elettrica, andando ad offrire soluzioni nei vari segmenti di mercato. Si spazierà da modelli come la Dacia Spring fino ad elettriche ad alte prestazioni a partire dall'Audi RS e-tron GT da 646 cavalli con tensione di sistema pari a 800 Volt. Stessa tensione anche per la Hyundai Ioniq 5, recente vincitrice del premio World Car of the Year 2022, esposta vicina a novità di mercato come la Bmw i4. Per gli amanti dei maxi suv ad alto contenuto tecnologico non mancherà la Bmw iX, mentre per chi cerca dimensioni un po' più compatte e linee da coupé sarà esposta l'Audi Q4 Sportback e-tron. Tra le anteprime presenti anche la nuova Renault Megane E-Tech Electric e le alimentazioni green alternative saranno rappresentate dalla Hyundai Nexo a idrogeno. (ANSA).