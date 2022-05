Anziano scomparso nel Reggiano, indagano i carabinieri

Sono in corso ricerche nel Reggiano dopo la segnalazione della scomparsa di un 78enne di Toano, Giuseppe Pedrazzini. Le indagini sono dei carabinieri della stazione del paese, insieme a quelli di Castelnovo ne' Monti. Dell'anziano non si hanno più notizie da qualche tempo e la scomparsa è stata segnalata da alcuni amici che, non riuscendo a mettersi in contatto con lui, hanno contattato i familiari che confermavano l'allontanamento da mesi. Gli amici, a cui la risposta è apparsa strana, hanno informato la stazione dei carabinieri che ha immediatamente avviato le indagini. Sul posto anche i cani dei Carabinieri e altro personale per avviare le prime ricerche in zona. Gli inquirenti, che diffondono la foto dello scomparso, invitano chiunque abbia notizie su Giuseppe Pedrazzini o lo abbia semplicemente visto a riferirlo ai carabinieri.