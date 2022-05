A Bologna apre BOOMing, la fiera dell'arte emergente

(ANSA) - BOLOGNA, 11 MAG - BOOMing Contemporary Art Show, la fiera bolognese dedicata all'arte emergente, prodotta da Doc Creativity e diretta da Simona Gavioli, aprirà le porte al pubblico domani sera (dalle 20 alle 24) fino al 15 maggio, al Binario Centrale di DumBO di Bologna. A dare il benvenuto saranno le performance 'Mi chiamo fuori' e 'Luogo comune' di Chiara Ventura, che daranno il via a un programma denso di attività, per far emergere le eccellenze del contemporaneo nazionale e internazionale, dando spazio a 25 gallerie, 3 sezioni tematiche, 3 special project, 5 talk in collaborazione con 'Professione Arte', e ancora visite guidate, premi, performance e una mostra off.

Le tre sezioni in cui si articola la fiera affrontano ognuna un diverso tema o ambito artistico. In Arena si vedrà una selezione di opere e gallerie chiamate a interpretare il concetto di 'querencia', dal verbo querer, come luogo così carico di amore e forza dove un toro, durante la corrida, riesce a ricaricarsi per uscirne più vigoroso e combattivo che mai, metafora della rinascita post-pandemica. FeminisMAS è invece la sezione dedicata ai femminismi e al ruolo delle donne ancora sottorappresentate nel sistema e nel mercato dell'arte. Afuera, infine, avrà come focus l'attualità dell'arte urbana, coinvolgendo le gallerie Bonobolabo, Deodato Arte, Il Cerchio e le Gocce, Studio Edera e Wunderkammern, che popoleranno la fiera con nomi ormai iconici nel mondo dell'arte urbana: Banksy, Keith Haring, Shepard Fairey e Jef Aerosol fino ad artisti più contemporanei come Eron, Corn79, Ericailcane, Andrea Casciu, 108, Kiki Skipi e Laurina Paperina. Alle tre sezioni tematiche di BOOMing si aggiungerà la speciale area della Fondazione Rocco Guglielmo con 'Moon', progetto dedicato alla luna come rappresentazione della divinità femminile e alla sua influenza, a cura di Simona Caramia e Simona Gavioli. (ANSA).