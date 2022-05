Test affidabili per rilevare virus e batteri, studio a Bologna

Uno strumento per rilevare la presenza di agenti patogeni (virus, batteri, parassiti) con la sensibilità dei tamponi molecolari, ma con la semplicità, velocità ed economicità dei test rapidi. Lo metterà a punto il nuovo progetto europeo 'Eclipse', coordinato dall'Università di Bologna e finanziato dal programma Horizon Europe. Gli scienziati, fa sapere l'ateneo, hanno già testato l'efficacia della tecnologia proposta sia sul virus dell'epatite B, sia sul coronavirus Sars-CoV-2. Partner sono l'Istituto di ricerche farmacologiche 'Mario Negri', l'Università di Messina e il Karlsruher Institut für Technologie, insieme a Meta e a Personal Genomics Srl.

"La pandemia di Covid-19 ha evidenziato in modo drammatico quanto gli strumenti per la rilevazione dei patogeni siano fondamentali per combattere le infezioni, limitandone la diffusione e favorendo cure tempestive", spiega Luca Prodi, professore al Dipartimento di Chimica 'Giacomo Ciamician' dell'Università di Bologna e coordinatore del progetto. "Quando è iniziata l'emergenza, non esisteva un metodo diagnostico che fosse al tempo stesso rapido, economico e affidabile, e nonostante siano stati fatti passi avanti siamo ancora lontani dall'avere a disposizione uno strumento con queste caratteristiche".

Eclipse punta a ideare e produrre una piattaforma nanobiotecnologica per la rilevazione degli agenti patogeni che sia al tempo stesso economica, utilizzabile anche da personale non esperto e con un elevato livello di sensibilità e affidabilità. "Questa piattaforma sarà pensata per poter rilevare il coronavirus SARS-CoV-2, il parassita Leishmania e il batterio Pseudomonas aeruginosa con un livello di sensibilità pari o superiore a quello dei tamponi molecolari PCR, ma su un dispositivo portatile e con un processo molto più rapido, in modo da ottenere un risultato in meno di 30 minuti", sottolinea ancora Prodi.