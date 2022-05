Torna 'Giardini&Terrazzi' ai Giardini Margherita di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 03 MAG - Il prossimo weekend il parco dei Giardini Margherita di Bologna torna a ospitare 'Giardini&Terrazzi-Garden Show e Mostra Mercato', la manifestazione dedicata al verde e al vivere all'aria aperta che quest'anno compie 25 anni. Da venerdì 6 a domenica 8 maggio, il polmone verde a due passi dal centro storico sarà animato da 240 espositori tra produttori e commercianti di piante e fiori, arredi per l'esterno, attrezzi per il giardinaggio, ma anche abbigliamento, artigianato artistico, vintage, wellness, prodotti e attività per gli animali domestici. "È un'occasione per gli amanti del bello, del verde, dell'ambiente - sottolinea Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom Bologna - ed è anche un modo piacevole per ripartire in questi primi giorni post pandemia con un'iniziativa dedicata a tutti, alle famiglie, a ingresso libero, con quella serenità di cui tutti abbiamo voglia". Le rose contemporanee e antiche saranno le protagoniste di questa 25/a edizione per gli amanti dei fiori e delle piante. Si potranno trovare anche tante particolarità e novità: come la Commande Performance (peonia) Carnation Bouchet, l'Erba Ghiaccio, l'Assenzio e svariate esplorazioni del mondo verde. Il programma è ricco di approfondimenti culturali, presentazioni di libri, laboratori, visite guidate e attività ludico-sportive. Anche la Pinacoteca Nazionale di Bologna omaggia Giardini&Terrazzi con un percorso digitale dedicato: 'Natura docet. Il significato simbolico dei fiori nell'arte', che presenta la selezione di alcune opere della collezione analizzate attraverso la speciale lente dei fiori raffigurati al loro interno, siano essi elementi decorativi o veri e propri simboli. I capolavori, fino al 15 maggio, sono identificati da un QR code, basterà inquadrarlo con il cellulare, per accedere all'approfondimento sull'opera. Un altro giardino della città sarà protagonista di questa tre giorni: al Baraccano torna il mercatino Vintage di Solidarietà dell'associazione Re-use with Love Odv, che per l'occasione propone splendidi manufatti di denim crochet, opera delle volontarie. (ANSA).