Fiere: Termina 'Marca' a Bologna, oltre 12mila gli ingressi

Oltre 12mila ingressi e 900 espositori. Si chiude oggi, dopo due giorni, la diciottesima edizione di 'Marca by BolognaFiere', la fiera italiana dedicata alla marca commerciale organizzata da BolognaFiere in collaborazione con l'Associazione della distribuzione moderna.

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, i cinque padiglioni (23mila i metri quadrati a disposizione) hanno ospitato le esposizioni dei vari marchi e hanno permesso a imprese e professionisti di incontrarsi per stringere accordi.

"Siamo ripartiti dagli stessi numeri che avevamo nel 2020, quando il mondo si è fermato a causa della pandemia - ha sottolineato Antonio Bruzzone, direttore generale di BolognaFiere - Questa è l'unica manifestazione in Italia capace di interpretare le potenzialità e l'evoluzione del settore della marca commerciale, che a BolognaFiere trova ogni anno la sede più autorevole dove favorire la crescita e l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese".

Oltre alle esposizioni, la Fiera ha ospitato momenti di approfondimento per gli addetti ai lavori, promossi da Adm con The European House-Ambrosetti e Ipsos e con Iri e Iplc, che hanno fornito dati e trend della marca del distributore in Italia e in Europa. Inoltre, nelle due aree Marca Fresh e Marca Tech le imprese hanno esposto rispettivamente i propri prodotti freschi e le innovazioni nell'ambito del packaging. Infine, a manifestazione conclusa, i prodotti che le aziende espositrici hanno deciso di lasciare in fiera sono stati donati alla Caritas diocesana di Bologna. (ANSA).