Ciclovia Sole compie un anno nel Bolognese, in arrivo 12 mln

(ANSA) - BOLOGNA, 12 APR - Il tratto felsineo della Ciclovia del Sole, una pista ciclabile che collega La Valletta a Capo Nord e che attraversa anche l'Emilia-Romagna, festeggia un anno dalla sua inaugurazione A celebrare la ricorrenza è la Città metropolitana di Bologna, che annuncia come per l'occasione siano stati destinati alla ciclabile 12 milioni di euro per completare il tratto bolognese e quello regionale, oltre a finanziare una segnaletica uniforme tra Bolzano e Firenze.

I fondi sono suddivisi tra i cinque milioni di euro previsti dal ministero per la Mobilità sostenibile, che serviranno per interventi nel bolognese: verrà migliorato il tracciato nelle parti esterne all'ex ferrovia dismessa nei comuni di Crevalcore e San Giovanni in Persiceto, e realizzato il collegamento tra Casalecchio di Reno e Sasso Marconi fino al tratto esistente di Marzabotto. Inoltre, altri sette milioni di euro sono in arrivo dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), per finanziare la realizzazione di 54 chilometri del secondo lotto, con interventi previsti, oltre ai Comuni già menzionati, anche a Grizzana Morandi, Castel di Casio e Camugnano, sull'appennino bolognese.

"Tra tre o quattro anni chi pedalerà sulla Ciclovia - ha spiegato Simona Larghetti, consigliera metropolitana - vedrà un solo percorso continuo, di qualità, ben segnalato e costeggiato dall'ombreggiatura del verde, che non perderà qualità e riconoscibilità quando attraverserà i centri abitati e che passerà dalla pianura all'Appennino". Infine, Mattia Santori, presidente del territorio turistico Bologna-Modena, ha annunciato che a settembre si terrà la prima Ciclofesta del sole, una due giorni che vuole coinvolgere le comunità dei territori che si trovano sul tracciato. (ANSA).