Premi: a Wu Ming il Stellfox Award 2022

E' Wu Ming il vincitore del prestigioso premio 'Stellfox Award 2022', assegnato dal Dickinson College, uno dei più importanti atenei statunitensi.

Collettivo di scrittori provenienti dalla sezione bolognese del Luther Blissett Project, che si è imposto all'attenzione con il romanzo 'Q', di Wu Ming è in arrivo nell'autunno 2022 per Einaudi il romanzo 'La grande ondata del '77'. "Per la pratica di scrittura collettiva che promuove l'impegno sociale e la resistenza alle visioni dominanti. Di particolare importanza per il premio sono gli esperimenti di costruzione di miti narrativi nonché i modi in cui il collettivo si è misurato con le conspiracy theories, sia nella pratica letteraria che a livello teorico" spiegano le motivazioni della giuria.

Prima del collettivo Wu Ming soltanto un altro autore italiano, Roberto Saviano, ha ricevuto questo conferimento nel 2019.

Negli anni precedenti il premio è stato assegnato, tra gli altri, a Ian McEwan, Mario Vargas Llosa e Margaret Atwood.

