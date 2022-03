Vela: Maestro vela solidale, al via corso formazione

(ANSA) - GENOVA, 24 MAR - Sono oltre 50 i partecipanti al corso di formazione Maestro di Vela Solidale che si terrà a Rimini dal 25 al 27 marzo organizzato da Unione Italiana Vela Solidale (Uvs), l'associazione di promozione sociale che dal 2003 riunisce le principali organizzazioni che, attraverso la navigazione a vela, realizzano progetti di educazione, riabilitazione, inclusione sociale, contrasto alle devianze minorili. Il corso sarà ospitato da Marinando Odv, associazione riminese dell'Uvs.

"Il Maestro di vela solidale, che opera a bordo delle imbarcazioni delle nostre associazioni - spiega Ubaldo Licci, presidente Uvs - , unisce le competenze nautiche alla capacità di accogliere e di rispondere alle esigenze di equipaggi diversamente abili o fragili -. Dal 2012 organizziamo regolarmente corsi per formare Maestri di vela solidale e quest'anno, dopo due anni di sosta forzata, riprendiamo il percorso formativo che avrà al centro anche le conseguenze delle pandemia". A Rimini, i futuri Maestri di vela solidale si formeranno all'accoglienza e alla gestione a bordo di equipaggi composti da persone con disabilità intellettivo-relazionali, disabilità motorie, disabilità sensoriali (non vedenti e ipovedenti) ma anche di equipaggi composti da persone con dipendenze, minori affidati alla giustizia minorile, a rischio devianza o in abbandono scolastico.

Dopo l'introduzione ai principi e alle metodologie dell'Unione Italiana Vela Solidale si apriranno le lezioni tenute da docenti esperti come Simona Marchetti, presidente di Crescere Insieme, Pierdomenico Mini, presidente Unione Italiana Ciechi Emilia Romagna, Enzo Pastore e Sante Ghirardi di Marinando Ravenna, Enrico Maria Fantaguzzi, presidente di Link@aut, Carolina Casciani, ministero Giustizia Dipartimento Giustizia Minorile, Giorgia Bondi Ausl Rimini. (ANSA).