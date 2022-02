Ucraina, la direttrice Lyniv: 'Ora nessuno rimanga in silenzio'

In Ucraina è "guerra", "tutti sono responsabili per questo, per quello che succederà ora. Tutti possono aiutare, per favore non restate in silenzio!": è il grido d'aiuto che affida a un post su Facebook Oksana Lyniv, da inizio anno direttrice musicale del Teatro Comunale di Bologna e che sabato sera tornerà nel capoluogo emiliano per un concerto. "Ieri ho diretto alla Wiener Konzerthaus il 'Requiem' di Dvorak - scrive - Ho dedicato questo toccante concerto alla mia patria, l'Ucraina. Ma oggi alle cinque del mattino sono stata svegliata da una telefonata di mia madre con un messaggio shock: la guerra è iniziata".

Su Facebook Oksana Lyniv sta condividendo foto e notizie relative all'azione militare russa in Ucraina. Tra le immagini pubblicate quelle del concerto di ieri sera a Vienna, che ha diretto indossando una fascia in vita coi colori della bandiera ucraina, e anche un'immagine del volto di Putin sul quale c'è un'impronta di sangue e la scritta: "Killer".