Un nuovo edificio green nel parco della Montagnola a Bologna

Alla Montagnola di Bologna un nuovo edificio ideato da Cucinella Lepore, a emissioni zero e cambierà il modo di vivere il parco "Una foglia bianca posata in mezzo agli alberi". L'architetto Mario Cucinella ha presentato così il progetto di costruzione di una nuova struttura nel parco della Montagnola, a Bologna, che sostituirà, dopo la demolizione, la tensostruttura presente.

L'edificio, in acciaio sottile, avrà un giardino su alcune parti del tetto e sarà composto da tre padiglioni vetrati: ospiterà una sala polivalente, uno spazio per i laboratori (anche per le scuole), un bar e dei bagni pubblici.

"Sarà una struttura a emissioni zero - ha detto Matteo Lepore, sindaco di Bologna - si potrà usare tutti i mesi dell'anno e permetterà di cambiare il modo in cui si vive il parco. Riportare la bellezza in Montagnola è decisivo, vogliamo che sia sempre più frequentata dalle famiglie con i bambini, ma anche dagli studenti".

L'investimento per il nuovo edificio ammonta a 2 milioni e sarà finanziato con i fondi del React Eu. Come ricordato da Simone Borsari, assessore comunale ai Lavori pubblici, il progetto di fattibilità tecnico economica è stato approvato dalla giunta comunale martedì scorso.

In seguito "il progetto definitivo dovrà essere sottoposto al parere della Sovrintendenza e dei Vigili del fuoco, che hanno 30 giorni per pronunciarsi - ha specificato l'assessore - poi avremo il progetto esecutivo entro primavera e saremo pronti per andare a gara per l'affidamento dei lavori, che contiamo di completare entro l'autunno del 2023".