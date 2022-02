Covid: in E-R calano i contagi e i ricoveri, 32 morti

Calano, in Emilia-Romagna, sia i dati relativi ai nuovi contagi al Coronavirus, sia i ricoveri, anche se rimane alto il numero dei morti, 32 nelle ultime 24 ore, fra i quali un uomo di 57 anni nel Parmense e una donna di 52 nel Modenese.

I nuovi casi sono 4.554, individuati sulla base di oltre 61mila tamponi registrati. In terapia intensiva ci sono 140 persone (quattro in meno di ieri) 79 dei quali non vaccinati.

Negli altri reparti Covid i pazienti sono invece 2.285, 177 in meno di ieri. In rapido calo anche i casi attivi, che sono scesi a 129.613, il 98,1% dei quali in isolamento domiciliare perché non necessita di particolari cure.

Tempo di primi bilanci anche per la piattaforma regionale di autotesting che consente a chi ha ricevuto tre dosi di vaccino, di autocertificare la positività al Covid e, dopo sette giorni, la negativizzazione con un tampone rapido antigenico. Il sistema attraverso il fascicolo sanitario elettronico è stato utilizzato 26.248 volte: 13.895 da persone che hanno dichiarato la loro positività, 12.535 da chi invece ha certificato l'avvenuta negativizzazione.