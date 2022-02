Bper, 525 milioni di utile nel 2021, dividendo 6 centesimi

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - Per Bper il 2021 si è chiuso con un risultato netto di 525,1 milioni di euro e la banca proporrà agli azionisti la distribuzione di un dividendo cash di 6 centesimi per azione.

L'utile lordo è in rialzo a 692,9 milioni (circa 580 milioni escludendo le poste straordinarie).

"Sul fronte dei costi l'esercizio è stato caratterizzato da diverse componenti straordinarie connesse anche alla crescita del perimetro del Gruppo", ha sottolineato l'amministratore delegato, Piero Luigi Montani a commento di una anno che ha visto la banca integrare gli sportelli ex Ubi ceduta da Intesa.

"Nel 2022 ci aspettano sfide importanti, vogliamo proseguire nel nostro percorso di crescita continuando a migliorare i fondamentali della Banca", ha aggiunto il numero uno dell'istituto modenese che si prepara ad acquistare Carige.

I risultati, ha ripreso Montani, "costituiscono una solida base per il nuovo piano industriale". (ANSA).