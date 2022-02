Torna Premio Davide Vignali per creatività giovani talenti

(ANSA) - MODENA, 07 FEB - Torna il Premio Davide Vignali, promosso da Fondazione Modena Arti Visive, dalla famiglia Vignali e dall'Istituto d'Arte Venturi di Modena, patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, che celebra la creatività dei giovani talenti del territorio. Il premio nasce nel nome di Davide Vignali, ex studente del Venturi scomparso prematuramente nel 2011. Nello stesso anno, grazie all'impegno della famiglia, che ha raccolto un desiderio espresso dalle docenti dell'Istituto, è nato il concorso che ne celebra "la memoria, la grande umanità, il desiderio di conoscenza". Ad affiancare la famiglia c'è Fmav-Fondazione Modena Arti Visive, da sempre impegnata nel sostegno ai giovani artisti e nella loro formazione.

La scadenza per la presentazione delle domande e degli elaborati è il 30 aprile: il concorso video-fotografico si rivolge a tutti gli studenti di 5/a superiore dell'Emilia-Romagna. Per partecipare occorre inviare un proprio progetto artistico inedito sotto forma di serie fotografica, di video o installazione, accompagnando le immagini con una breve presentazione dell'idea centrale sviluppata nel lavoro. Il tema è libero. I progetti saranno valutati da una giuria in base alla qualità video-fotografica, all'originalità, alla chiarezza dell'idea e alla capacità di realizzazione. I migliori progetti diventeranno protagonisti di una mostra organizzata negli spazi di Fmav. (ANSA).