Vaccini: E-R, open day per fascia 5-19 anni diventano fissi

Diventano un appuntamento fisso gli Open Day vaccinali per la fascia d'età 5-19 anni voluti da Regione e Aziende sanitarie: dal 5 febbraio in tutta l'Emilia-Romagna al via l'Open day 'del sabato'. Da qualche giorno in Emilia-Romagna i contagi da Covid-19 frenano e anche sul fronte dei ricoveri si registra un rallentamento, spiega la Regione, ma il virus continua a circolare tanto soprattutto tra i più giovani. Per questo, in collaborazione con le Aziende sanitarie locali, ha deciso di proseguire sulla strada degli Open day vaccinali dedicati alla popolazione in età scolastica - che si sono svolti per due domeniche di gennaio, il 16 e il 30 - trasformandoli in un appuntamento fisso.

A partire dal 5 febbraio ogni sabato i bambini e ragazzi tra i 5 e i 19 anni potranno vaccinarsi da mattina a sera, da Piacenza a Rimini, seguendo le programmazioni predisposte dalle singole Aziende sanitarie che saranno comunicate già nelle prossime ore e consultabili sui rispettivi siti internet aziendali. Nel caso dei minorenni sarà necessaria la presenza di un genitore con documento e delega dell'altro genitore, o di chi ha la tutela legale. "In Emilia-Romagna quasi il 95% della popolazione con più di 12 anni ha ricevuto almeno una dose, un risultato straordinario - afferma l'assessore alla Salute Raffaele Donini - Nella fascia 5-11 anni, che è partita con le vaccinazioni per ultima, la somministrazione della prima dose ha raggiunto circa il 31% della popolazione, considerando che 60mila bambini positivi negli ultimi tre mesi non possono essere vaccinati, di fatto uno su cinque. Ma è necessario accelerare".