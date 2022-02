Completato il cantiere di piazza Malatesta a Rimini

In questi giorni si stanno completando gli ultimi interventi di riqualificazione della centrale piazza Malatesta a Rimini, uno dei tre assi su cui si sviluppa il museo diffuso dedicato al maestro del cinema Federico Fellini, inserito dal Mibac tra i grandi progetti nazionali dei beni culturali.

Con la chiusura del cantiere, la nuova piazza è completamente fruibile. Il progetto unisce storia, arte e green. Si tratta di 11mila metri quadrati trasformati in "agorà verde" - spiega l'amministrazione comunale - completamente pedonalizzata, tra giardini e installazioni. Su questo rinnovato impianto urbano sono declinate le suggestioni felliniane, sulla base dei tre aree in cui è riletta la piazza. Nella prima, identificata nell'ingresso al centro antico, avviene "l'irruzione della campagna nella città", uno spazio con alberi e vegetazione bassa che accoglie tre grandi lanterne russe e sette fiori di pietra disegnati dal poeta romagnolo Tonino Guerra.

Nella seconda area, tra Castel Sismondo e il Teatro Galli, un sottilissimo velo d'acqua su un piano continuo di pietra e un sistema di nebulizzazione rievocano l'antica monumentalità della rocca malatestiana.

Nel terzo spazio, che corre accanto al Teatro Galli, è protagonista il capolavoro di Fellini '8 e mezzo' con al centro una grande panca circolare circondata da una serie di cerchi luminosi. La nuova piazza Malatesta connette così gli altri due assi del Museo Fellini: il palazzo del cinema Fulgor e il castello.

