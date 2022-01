'Se devi dire una bugia dilla grossa' al Duse di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 31 GEN - A trent'anni dalla prima rappresentazione italiana del 1986, 'Se devi dire una bugia dilla grossa' del drammaturgo britannico Ray Cooney, torna in un nuovo allestimento della Ginevra Media Production diretta da Gianluca Ramazzotti, interamente ispirato a quello originale firmato da Garinei & Giovannini, omaggio proprio a Pietro Garinei. Lo spettacolo, in scena al Teatro Duse di Bologna dal 4 al 6 febbraio (venerdì e sabato alle 21, domenica alle 16), è ora firmato dal regista Luigi Russo.

Esilarante commedia degli equivoci, 'Se devi dire una bugia dilla grossa' viene proposta nella versione italiana di Iaia Fiastri e vede protagonisti Antonio Catania e Gianluca Ramazzotti, con la partecipazione di Paola Quattrini che, per la terza volta, interpreta il ruolo della moglie dell'onorevole. In scena anche Paola Barale, nel ruolo di Susanna Rolandi già interpretato da Gloria Guida e Anna Falchi. Il cast comprende poi Nini Salerno, Marco Cavallaro, Cristina Fondi, Sebastiano Colla, Sara Adami e Ilaria Canalini. Al centro della scena, ci sarà ancora una volta la struttura girevole che rappresenta, di volta in volta, la hall dell'albergo e le due camere da letto dove si svolge la vicenda, ormai celebre, del ministro del fantomatico governo De Mitri. L'onorevole vorrebbe intrattenere relazioni extra coniugali con un'esponente femminile dell'opposizione, ma ciò solleverà, naturalmente, una serie di esilaranti equivoci e momenti di pura comicità. Leggerezza e risate assicurate, dunque, per questo evergreen del teatro brillante che da decenni diverte il pubblico di tutta Italia.

