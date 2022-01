Titolare no vax, chiude unica farmacia di un paese riminese

Amara sorpresa per gli abitanti di Montecopiolo, piccolo borgo montano recentemente passato alla provincia di Rimini da quella di Pesaro-Urbino nelle Marche. L'unica farmacia ha chiuso perché la titolare - 'no vax' - è stata sospesa e per il momento è il Comune stesso a distribuire farmaci alla popolazione. Lo riporta l'edizione online del Resto del Carlino. La titolare dell'unica farmacia di Montecopiolo è stata sospesa dall'ordine dei farmacisti perché non vaccinata. Il paese romagnolo conta poco più di mille abitanti, molti dei quali anziani, i quali di recente si sono imbattuti nel cartello "chiuso" affisso dalla farmacista sul proprio locale. Il Comune, si legge sulla pagina Facebook dell'amministrazione comunale, si è così attivato per la distribuzione dei farmaci. Ha attivato una convenzione con una farmacia di un paese vicino e ha fissato la distribuzione dei farmaci nella sede del municipio, in sala consiliare, due volte a settimana. Contestualmente in Comune si potranno consegnare richieste e ricette.