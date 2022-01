Covid: Bologna, chiesto rinvio gare con Inter e Cagliari

(ANSA) - BOLOGNA, 05 GEN - Il Bologna "ha inoltrato alla Lega Serie A la richiesta di rinvio delle gare Bologna-Inter, in programma domani, e Cagliari-Bologna, in programma domenica". E' quanto comunica, sul suo sito il Bologna alla luce dei casi di positività al Covid emersi nel gruppo squadra in queste ore e della pronuncia dell'Ausl di Bologna che ha di disposto che "tutti i componenti del gruppo squadra non potranno partecipare ad eventi sportivi ufficiali per almeno 5 giorni fino al 09/01/2022". (ANSA).