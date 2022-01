E-R, dal 5 gennaio via a 'Saldi tranquilli' di Confcommercio

Con l'avvio dei saldi in Emilia-Romagna, previsto per mercoledì 5 gennaio, torna la campagna "Saldi tranquilli". Si tratta di un'iniziativa di Confcommercio Ascom Bologna che ha l'obiettivo di offrire uno strumento di controllo e informazione alla clientela e agli esercenti.

"Gli imprenditori del nostro territorio in questi ultimi due anni hanno mostrato tenacia e caparbietà nel gestire la propria attività durante la pandemia - dice Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom Bologna - vogliamo quindi ribadire la nostra vicinanza garantendo un servizio fondamentale per far sì che il periodo degli sconti invernali sia vissuto il più serenamente possibile". L'ente ricorda i principi generali dei saldi che riguardano le regole sulla comunicazione delle vendite di fine stagione, sulla pubblicità, sui pagamenti elettronici e sulla disposizione della merce. Per avere più informazioni Confcommercio Ascom Bologna ha attivato un numero di telefono (0516487411) e una sezione dedicata del proprio sito.