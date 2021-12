Unioncamere:E-R, 2021 anno del rimbalzo, Pil regionale +6,5%

(ANSA) - BOLOGNA, 22 DIC - Vissuto un 2020 marcato dalla emergenza Coronavirus il 2021 si segnala come l'anno del rimbalzo anche se per arrivare a un recupero pieno occorrerà attendere la fine del prossimo anno, quando l'Emilia-Romagna avrà superato il livello del Pil del 2019. E' quanto emerge Rapporto annuale intitolato 'Dalla ripresa ai cambiamenti strutturali: analisi e prospettive per l'economia dell'Emilia-Romagna', realizzato in collaborazione da Unioncamere e Regione e basato su stime di Prometeia, presentato oggi a Bologna.

Nel 2021, ormai agli sgoccioli, è prevista una ripresa del prodotto interno lordo regionale, visto in crescita del 6,5%, che proseguirà anche nel 2022 ad un ritmo più contenuto stimato sul +3,8%. I numeri della ripresa - viene osservato nel rapporto - "potrebbero essere ancora superiori se non si registrassero difficoltà legate all'approvvigionamento di materie prime e al costo dell'energia". Dal punto di vista settoriale è il comparto delle costruzioni, sulla spinta degli incentivi alla ristrutturazione edilizia, a registrare l'incremento maggiore con una crescita stimata per il 2021 superiore al 20%. Bene anche l'industria che dovrebbe aumentare del 10,5% mentre per il terziario si prevede un incremento del 4,2%. (ANSA).