Nuoto:Mondiali 25m; Paltrinieri perde podio e record mondo 1.500

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Delusione per Gregorio Paltrinieri nella finale dei 1500 stile libero ai mondiali in vasca corta di Abu Dhabi. L'azzurro ha concluso la sua gara al quarto posto (14'21″00). L'oro è andato al tedesco Florian Wellbrock con il tempo di 14'06″88, che è anche il nuovo record del mondo strappato proprio a Paltrinieri. Secondo posto per il tunisino Hafnaoui in 14'10″94, terzo posto all'ucraino Romanchuk in 14'11″47. Quinto posto per l'altro azzurro in gara, Domenico Acerenza (14'24″31). (ANSA).