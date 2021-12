Andrea Bocelli il 7 luglio al Parco Ducale di Parma

Andrea Bocelli sarà protagonista di un concerto il 7 luglio al Parco Ducale di Parma, nell'ambito della terza edizione 2022 del festival 'Parma città della musica'. I biglietti - hanno reso noto gli organizzatori - sono disponibili dalle 15 di oggi sui circuiti e punti vendita TicketOne.it, TicketMaster.it e VivaTicket.com.

Il 19 luglio sarà la volta di Sting, che si esibirà per la prima volta nella città emiliana con il suo 'My songs tour 2022' (recupero del 23 luglio 2020 e del 20 luglio 2021). Ad aprire il festival saranno, invece, i Kraftwerk, che il 5 maggio saranno protagonisti di un'anteprima al Teatro Regio (recupero del 23 maggio 2020 e del 6 aprile 2021): i pionieri della musica elettronica si esibiranno con il loro show multimediale, che fonde insieme musica e arte performativa, per una tappa del tour 'Kraftwerk 3-D'. (ANSA).