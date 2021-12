Saga Coffee: presidio sospeso dal 24 dicembre al 3 gennaio

Presidio sospeso, alla Saga Coffee di Gaggio Montano (Bologna), nei giorni delle festività. A renderlo noto sono i rappresentanti sindacali: "L'assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici Saga Coffee, ascoltate le relazioni dei segretari Fiom e Fim, decide (con voto per alzata di mano) di sospendere dal 24 dicembre al 3 gennaio le attività al presidio".

La decisione arriva all'indomani dell'incontro con i rappresentanti di Tecnostamp Triulzi e Minifaber, le due società che hanno firmato un preaccordo con Evoca per riqualificare e reindustrializzare il sito.

"Lavoriamo tutte e tutti affinché il progetto di reindustrializzazione si concretizzi in tempi rapidi e sia in grado di dare la più ampia risposta occupazionale - scrive la Fiom in un post sui social - È scontato che in questi giorni non ci saranno atti unilaterali da parte di Evoca. I lavoratori e le lavoratrici si ritroveranno al Presidio permanente il 23 dicembre alle 18 per scambiarsi gli auguri di buon Natale".

(ANSA).