Infrastrutture: giunta Bologna, ok al Passante

La giunta del Comune di Bologna ha approvato la delibera di conformità urbanistica del Passante di mezzo, l'ampliamento dell'autostrada e della tangenziale.

L'annuncio è stato dato oggi dal sindaco di Bologna, Matteo Lepore: "È un investimento complessivo di circa due miliardi di euro che arrivano su Bologna e che nel 2022 finalmente potranno vedere i cantieri", commenta il primo cittadino. I prossimi passaggi prevedono l'arrivo della delibera in commissione e poi l'approvazione in Consiglio comunale. A quel punto, a gennaio, si terrà la Conferenza dei servizi. Con questo step, sottolinea Lepore, "chiudiamo con questa delibera una storia di più di vent'anni di stop & go". I cantieri, attesi in partenza l'anno prossimo, dureranno cinque anni. L'investimento riguarda un'infrastruttura che, ricorda Lepore, pesa per circa il 40% delle emissioni nocive su Bologna.