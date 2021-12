Saga Coffee: Orlando, battaglia deve essere del Paese

"Sono qui perché credo che questa battaglia non sia solo la vostra battaglia, ma debba diventare la battaglia di un Paese. Stiamo discutendo di fatica, di capacità, di produzione specializzata e consolidata nel tempo che non può essere buttata via come una scarpa vecchia". Così il ministro del Lavoro Andrea Orlando, intervenendo davanti alla Saga Coffee di Gaggio Montano, sull'Appennino bolognese, dove i lavoratori sono in presidio da 37 giorni con i sindacati metalmeccanici, contro la chiusura dello stabilimento. "Quando discutiamo di una fabbrica che chiude, che ha mercato e competenze, non possiamo porci il problema solo di difendere il lavoro, ma di difendere la capacità e il patrimonio industriale del Paese", ha aggiunto il ministro.