Il mandolinista Avi Avital in concerto a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 11 DIC - Il mandolino, nelle mani del suo più blasonato interprete, l'israeliano Avi Avital, sarà il protagonista assoluto della serata del 13 dicembre all'Auditorium Manzoni di Bologna alle 20.30 per I Concerti di Musica Insieme. Il celebre strumentista sarà affiancato, nell'unico appuntamento italiano di una tournée che lo porterà in giro tra Germania e Stati Uniti, dal complesso strumentale Il Pomo d'Oro. "La storia della musica ha sempre considerato il mandolino come uno strumento amatoriale - spiega Avi Avital - Solo pochi brani classici furono scritti dai più famosi compositori: Vivaldi, Scarlatti, Mozart, Beethoven ad esempio hanno scritto per mandolino, ma rispetto agli altri lavori questi pezzi costituiscono una minoranza, per quantità e importanza nell'ambito della loro produzione. Per questo ho eseguito molti arrangiamenti di pezzi scritti per altri strumenti, pensando che avrebbero assunto un ulteriore valore artistico se eseguiti sul mandolino". Il concerto proposto da Musica Insieme serve a sfatare il mito che la musica classica e il mandolino non sappiano andare d'accordo, a cambiare le prospettive d'ascolto e a conoscere meglio la storia, nello specifico quella della società che consumava musica nel Settecento. Il sodalizio fra Avi Avital e Il Pomo d'Oro è pronto a dimostrarlo, con un programma di brani composti a Napoli, la città del mandolino per antonomasia, nel diciottesimo secolo: da Domenico Sarro ed Emanuele Barbella, a Domenico Scarlatti e Giovanni Paisiello si ascolteranno Sinfonie e Concerti della tradizione partenopea, interpretati da un ensemble specializzato nel periodo barocco e classico, che saprà esaltare con la complicità di Avital la grandezza e il valore di opere nascoste fra i meandri della classicità. (ANSA).