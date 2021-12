Imprese: Bonaccini, in E-R record export pro capite

"Nei primi nove mesi di quest'anno, in Emilia-Romagna sono stati esportati beni e servizi per 52,9 miliardi di euro, valore che si è riportato ampiamente al di sopra del livello pre-Covid (+7,1% sui primi nove mesi del 2019, quando il valore fu di 49,4 miliardi). Nella nostra regione si conferma così il record nazionale di export pro capite". Così, il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini commenta i dati pubblicati dall'Istat sulle esportazioni italiane.

Davanti ai numeri, argomenta, si mostra "la capacità di fare impresa unita alla professionalità e alla preparazione di lavoratrici e lavoratori, insieme alla collaborazione costante fra filiere manifatturiere, università e sistema della formazione tecnica. Una ripresa che vogliamo equa e più forte - conclude Bonaccini - estendendo i diritti, per eliminare la precarietà, la buona occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro".