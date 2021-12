Vaccini: accelerano le prenotazioni in Emilia-Romagna

Accelerano le prenotazioni in Emilia-Romagna, nelle ultime due settimane, per le prime e soprattutto per le terze dosi di vaccino anti Covid.

Complessivamente si sfiora quota 570mila. L'introduzione del Super Green Pass ha 'spinto' infatti le richieste per la prima somministrazione, spiega la Regione e al tempo stesso, il via libera del ministero - a fronte di una riduzione dell'efficacia della protezione con il passare del tempo e a un aumento dei contagi - ad anticipare il richiamo ad almeno cinque mesi dopo la seconda dose ha fatto crescere considerevolmente le prenotazioni per le terze dosi, soprattutto nel territorio di competenza dell'Azienda Usl di Bologna e dell'Ausl Romagna.

"Questo 'balzo' ci fa ben sperare - commenta l'assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini - Mi auguro che questo trend sia confermato anche nei prossimi giorni: il vaccino è l'alleato più forte che abbiamo nella lotta contro il virus".

Per quanto riguarda le prenotazioni per la prima dose, si è passati dalle 6.725 nella settimana dal 15 al 21 novembre alle ulteriori 14.311 di quella dopo (22-28 novembre); dal conto sono escluse le Aziende Usl di Parma e Modena, che per le prime dosi stanno effettuando somministrazioni ad accesso diretto. Per Parma, nelle due settimane considerate, sono complessivamente 2.214, per Modena 3.073. Ancora più elevato il numero relativo alle terze dosi, prenotabili in modo da poter accedere alla somministrazione dopo cinque mesi dalla seconda dose di vaccino: alle 103.793 totali della settimana dal 15 al 21 novembre, ne sono seguite 443.250 la settimana successiva. (ANSA).