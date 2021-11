Musica: a Imola concerto per 30 anni morte Freddie Mercury

(ANSA) - IMOLA, 25 NOV - Un concerto per ricordare i trent'anni dalla morte di Freddie Mercury: la musica travolgente dei Queen, riarrangiata e reinterpretata ad arte, incontra la classicità di un'orchestra sinfonica creando un equilibrio perfetto tra musica rock e musica classica. Accade sabato 27 novembre, ore 21, al teatro Ebe Stignani di Imola (Bologna), con 'Queen-A rendevous at the opera-Symphonic rock', un evento unico nel suo genere, promosso da Brighton Rock Events.

La parte sinfonica è affidata all'esperienza dell'Orchestra Sursum Corda di Bologna, diretta da Barbara Manfredini, nata nel 2013 dall'unione di musicisti prevalentemente di formazione ed esperienza classica, accomunati dalla passione per la musica da sperimentare in tutte le sue forme e generi. Al rock provvedono i Queen Rocks All Stars Band, band creata ad hoc con musicisti provenienti da Emilia-Romagna, Lombardia e Liguria: Alessandro Stucchi, voce; Massimo Rotondo, chitarra; Frank Campese, chitarra; Nicolò Gullotto, basso; Alessio Terrinoni, pianoforte.

In scaletta oltre una ventina di successi dello storico gruppo britannico. Biglietti su www.liveticket.it. (ANSA).