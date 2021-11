Saga Coffee: assessore E-R, c'è un imprenditore interessato

C'è un imprenditore interessato allo stabilimento di Gaggio Montano (Bologna) della Saga Coffee, l'azienda che il gruppo Evoca ha dichiarato di voler chiudere entro il 2022 e i cui dipendenti sono al ventesimo giorno di presidio. Lo ha detto l'assessore regionale al lavoro dell'Emilia-Romagna, Vincenzo Colla, all'uscita dal tavolo in Regione con sindacati ed Evoca: "L'amministratore delegato ha dichiarato che c'è un imprenditore che ha fatto una manifestazione d'interesse e quindi c'è un confronto vero in atto. Mi si dice da parte loro che l'imprenditore è serio, che è un industriale, un imprenditore che vuole allargare la sua produzione - spiega Colla - Ho chiesto di avere un incontro con l'imprenditore e mi è stato comunicato in diretta che l'imprenditore è disponibile a incontrare la Regione".