Incendio in appartamento a Bologna, grave un anziano

E' gravissimo un pensionato di 88 anni, rimasto ustionato in un incendio scoppiato nel primo pomeriggio nel suo appartamento in via Buonarroti, zona Barca, a Bologna. Le fiamme sarebbero partite dalla camera da letto, forse per un corto circuito a un apparecchio elettrico, poi si sono propagate anche alla cucina dove l'anziano stava preparando il pranzo. A causa del fumo e del fuoco, l'uomo era rimasto bloccato in casa e ha chiesto aiuto da una finestra, fino a quando è stato portato in salvo dai vigili del fuoco.

E' stato poi soccorso dal 118 e portato in ambulanza all'ospedale Maggiore dove, a causa delle ustioni, le sue condizioni si sono rapidamente aggravate. A quanto risulta, l'88enne è in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica. (ANSA).