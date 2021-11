Il Collegium Musicum Almae Matris apre 'Mia' a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 19 NOV - 'MIA - Musica Insieme in Ateneo', la rassegna che dal 1997 avvicina gli studenti all'arte dei suoni, ritorna dopo la pausa pandemica con un cartellone di 7 titoli all'Auditorium del DAMSLab, a partire dal 24 novembre prossimo.

Il primo appuntamento e con la pianista Giulia Loperfido solista insieme al Collegium Musicum Almae Matris diretto da Roberto Pischedda, con musiche di Haydn e di Mozart. L'1 dicembre il viaggio prosegue nella Spagna barocca e nell'Argentina del tango nel centenario della nascita di Astor Piazzolla con il violoncellista Giovanni Gnocchi e il chitarrista Giampaolo Bandini. L'appuntamento del 15 dicembre coinvolgerà i giovanissimi vincitori del Premio Alberghini 2021, protagonisti di un'Accademia che accoglierà il Trio Hermes, il violinista sedicenne Lodovico Parravicini e il duo di mandolino e chitarra di Eugenio Palumbo e Roberto Guarnieri. Nel 2022 si rinsalderà la collaborazione con l'Orchestra del Baraccano diretta da Giambattista Giocoli, ospitando in anteprima un progetto che ripercorre il legame fra Bologna e Praga attraverso la figura di Josef Mysliveček, "il divino Boemo".

Da ascoltare poi due astri nascenti del pianismo come Ying Li e Jae Hong Park, mentre un trio rodato di grandi solisti come Laura Gorna e Gabriele Pieranunzi al violino e Francesco Fiore alla viola saranno protagonisti del concerto in collaborazione con il Centro La Soffitta del Dipartimento delle Arti, proponendo un programma nel quale Vecchio e Nuovo Mondo si specchiano sulle note di Dvořák, Mozart e Prokof'ev. Una novità assoluta di questa edizione, nata proprio per avvicinare i giovani alla grande musica e stimolare la loro partecipazione ai concerti, sarà infine un contest che verrà lanciato sui profili social ufficiali (@musica_insieme_bologna per Instagram e Fondazione Musica Insieme per Facebook). (ANSA).