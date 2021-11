(ANSA) - REGGIO EMILIA, 11 NOV - 'Orizzonti del corpo' tra arte, danza e realtà virtuale a Reggio Emilia dal 12 novembre al 16 gennaio. Il progetto nasce dall'intento di Fondazione Palazzo Magnani e Fondazione Nazionale della Danza-Aterballetto di sperimentare un incontro innovativo tra danza e arti visive, performative e tecnologia unite in un continuo scambio: l'arte, con le opere di 13 artisti contemporanei invitati dalla curatrice Marina Dacci negli spazi di Palazzo da Mosto; la danza, con le MicroDanze ideate dal direttore generale della Fondazione Nazionale della Danza-Aterballetto Gigi Cristoforetti e create da cinque coreografi internazionali; la tecnologia, con strumenti virtuali e immersivi che consentiranno ai visitatori di continuare ad assistere alle performance danzate. Il percorso espositivo si sviluppa in otto sale dello storico Palazzo da Mosto, mettendo in connessione installazioni danzate (le MicroDanze) con una trentina di opere d'arte dei tredici artisti contemporanei invitati.

Leonardo Anker Vandal, Bianco-Valente, Fabrizio Cotognini, Antonio Fiorentino, Silvia Giambrone, Gianluca Malgeri, Matteo Montani, Mustafa Sabbagh, Vincenzo Schillaci, Namsal Siedlecki, Sissi e Giovanni Termini sono artisti italiani o che vivono da tempo in Italia; le loro opere, per vocazione e assonanza, sono affiancate da sei MicroDanze di cinque coreografi: Saul Daniele Ardillo, Ina Lesnanowski, Philippe Kratz, Angelin Preljocai, Diego Tortelli. Si tratta di performance di pochi minuti, per uno o due, tre interpreti, destinate a spazi ristretti e a una fruizione espositiva. Le MicroDanze saranno presentate dal vivo nel primo e nell'ultimo weekend della mostra, ma durante l'intero periodo sarà possibile farne esperienza attraverso i visori di realtà virtuale, oppure grazie a video, bozzetti ed elementi scenografici. (ANSA).