Il Florence Cello Ensemble in Sala Mozart a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 09 NOV - Il Florence Cello Ensemble, una delle realtà più apprezzate nel suo genere, sarà ospite il 10 novembre alle 19.30 della rassegna il Quartetto in Sala Mozart promosso dall'Accademia Filarmonica di Bologna. Il Florence Cello Ensemble, nato nel 2010 con la direzione di Lucio Labella Danzi, concertista e docente di violoncello al Conservatorio "L.

Cherubini" di Firenze, raccoglie la collaborazione di numerosi violoncellisti provenienti da orchestre italiane, europee e dal mondo della didattica strumentale. L'ensemble tiene numerosi concerti in Italia affascinando e coinvolgendo il pubblico con la sua verve interpretativa, la vivacità dei suoni e il virtuosismo strumentale, sfruttando al massimo l'ampiezza di registro e il calore sonoro tipico di un'orchestra di violoncelli e riscuotendo grande successo di pubblico e di critica. Per il concerto bolognese, terzo e ultimo della rassegna, Il Florence Cello Ensemble proporrà la Suite N. 1 in Sol maggiore per violoncello solo di Bach, eseguita da Lucio Labella Danzi, a seguire l'Arte della fuga di Bach, nella versione per quattro violoncelli di Adriano Guarnieri, che sarà eseguita da Lucio Labella Danzi, Guido Pianigiani, Tyler Stewart ed Emma Biglioli. (ANSA).