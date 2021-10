I Margini e il dettato della Ferrante in un libro e a teatro

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - ELENA FERRANTE, I MARGINI E IL DETTATO (e/o, PP 160, EURO 15). Elena Ferrante, la scrittrice misteriosa, ci chiama a raccolta contro "la lingua cattiva", storicamente estranea alle verità delle donne, e propone una fusione corale dei talenti femminili in quattro testi sulla altrui e sulla propria avventura dello scrivere, raccolti nel libro 'I margini e il dettato' che esce il 17 novembre per le Edizioni E/O. Sono tre lezioni magistrali destinate alla cittadinanza di Bologna in occasione delle Umberto Eco Lectures che si terranno a partire dal 17 novembre 2021, e un saggio composto per la chiusura del convegno degli italianisti su Dante e altri classici.

Il volume arriva nelle librerie italiane lo stesso giorno in cui va in scena 'La scrittura smarginata - Le Umberto Eco Lectures di Elena Ferrante', presentate al pubblico per la prima volta, a cui dà voce e corpo l'attrice Manuela Mandracchia al Teatro Arena del Sole, a Bologna, fino al 19 novembre, alle 20.30, nella Sala Leo de Berardinis.

E' un ciclo di tre lezioni per ascoltare una figura amatissima della letteratura contemporanea italiana in tre differenti testi 'La pena e la penna' (17 novembre) 'Acquamarina' (18 novembre), 'Storie, io' (19 novembre), prodotto dal Centro Internazionale di Studi Umanistici 'Umberto Eco' dell'Università di Bologna ERT / Teatro Nazionale, in collaborazione con Edizioni E/O, che saranno anche in diretta streaming sui profili Facebook di ERT, Teatro Arena del Sole, Unibo ed Edizioni E/O e su YouTube di ERT e Unibo.

Le lezioni permettono di ascoltare finalmente Elena Ferrante, e non solo di leggerla, ne mostrano una possibile incarnazione teatrale che, rispettando la sua richiesta di discrezione, la metta in scena come autrice.

L'ingresso è libero con prenotazione obbligatoria: scrivendo a eventibologna@arenadelsole.it dal sito web bologna.emiliaromagnateatro.com, attraverso vivaticket.it. (ANSA).