Ballottaggi: in E-R M5s perde l'ultimo sindaco rimasto

Il M5s non governa più nessun Comune in Emilia-Romagna: Mariano Gennari, sindaco uscente di Cattolica (Rimini) è infatti stato sconfitto al ballottaggio dalla candidata del Pd Franca Foronchi, che ha vinto con il 63,5% Il centrodestra, invece, ha perso gli altri tre sindaci dei Comuni dove governava nei Comuni della regione al ballottaggio.

A Centro il sindaco Fabrizio Toselli è stato sconfitto da Edoardo Accorsi sostenuto del Pd e dal centrosinistra (che si impone con il 56,8%) mentre a Finale Emilia (Modena) il Pd riconquista il Comune con Marco Poletti che ha superato Sandro Palazzi.

A Pavullo nel Fignano, invece, il nuovo sindaco con il 58% è un civico, Davide Venturelli, ex M5s che al primo turno aveva però sostenuto un altro candidato. Sconfitto il sindaco uscente del centrodestra Luciano Biolchini.