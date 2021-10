Scioperi: bloccato l'hub Amazon di Piacenza

Circa mille lavoratori aderenti al sindacato Si Cobas tengono bloccato da questa mattina alle 11 il magazzino di Amazon a Castel San Giovanni (Piacenza). I manifestanti, che aderiscono allo sciopero nazionale della logistica e dei trasporti, hanno impedito l'accesso ai mezzi in entrata e in uscita dall'hub, che si trova ai confini tra le province di Piacenza e Pavia. La manifestazione, che gli organizzatori intendono portare avanti fino a questa sera, è presidiata da un robusto cordone di polizia e carabinieri e si svolge in un clima di notevole tensione anche se fino a questo momento non si registrano incidenti.