Mihajlovic: "Per Coppa Campioni 1991 in premio 5.000 euro"

(ANSA) - TRENTO, 08 OTT - "Il premio per la vittoria della Coppa Campioni nel 1991 con la Stella Rossa non superava i 5.000 euro di oggi". Lo ha detto Sinisa Mihajlovic, ospite del Festival dello sport di Trento, ricordando gli anni trascorsi con la squadra di Belgrado, per la quale giocò rifiutando tante altre offerte. "Le mie scelte sportive non sono mai state dettate da ragioni economiche", ha precisato l'allenatore del Bologna, sottolineando le grandi differenze tra il calcio di allora e quello di oggi. (ANSA).