Tutto il buono di Modena in un weekend, ecco 'Gusti.a.Mo21'

(ANSA) - BOLOGNA, 05 OTT - Dalle cantine ai prosciuttifici, passando per le acetaie e i caseifici: tutto il buono di Modena e provincia, tra cui alcune delle Igp e Dop più pregiate in Italia, è protagonista del weekend dell'8-10 ottobre con 'Gusti.a.Mo21', la tre giorni dedicata alle eccellenze gastronomiche del territorio. La tre giorni, che torna dopo lo stop del 2020 per la pandemia, prevede attività in piazza, degustazioni nei luoghi di produzione, ma non è solo all'insegna del buon cibo.

Organizzata da Piacere Modena con il patrocinio del Comune di Modena, Comune di Castelvetro di Modena, Comune di Carpi, della Provincia di Modena, della Regione Emilia Romagna e della Camera di Commercio di Modena, l'edizione 2021 punta oltre i confini di Modena. "Rispetto al passato - ha spiegato Enrico Corsini, presidente di Piacere Modena - l'evento si apre e abbraccia anche i territori limitrofi, come i comuni di Carpi e di Castelvetro di Modena. Piacere Modena, che ho l'onore di presiedere è l'unico esempio in Italia di associazione di vari Consorzi e altri soggetti, tra cui Modena a Tavola e Modenatur: in pratica tutta la filiera si unisce sotto un cappello comune per promuovere i prodotti modenesi attraverso gli ambasciatori dell'agricoltura e della cultura rurale locale, ovvero i produttori, i ristoratori e chi propone il territorio e le sue eccellenze ai turisti".

Filo conduttore dell'edizione 2021 è il tema delle radici, cui è dedicato un focus durante l'evento inaugurale di venerdì 8 ottobre al Castello di Levizzano Rangone a Castelvetro di Modena, col talk show dal titolo 'Le radici dei prodotti modenesi Dop e Igp, ambasciatori di storie, di uomini e della cultura del territorio'. La manifestazione raddoppia le location che ospiteranno le attività di gusto e arte in piazza. Oltre a piazza Roma a Modena, si svolgeranno anche nel cortile d'onore del Castello dei Pio a Carpi.

Info: www.gustiamodena.it (ANSA).