StraOrdinarie, spettacolo sulle identità in scena a Parma

(ANSA) - PARMA, 05 OTT - Leggere nelle differenze individualità e virtù speciali: questa la cifra di Festina Lente Teatro e Vagamonde e della loro ricerca teatrale, che approda a un nuovo debutto, il 9 e 10 ottobre al Museo d'Arte Cinese ed Etnografico di Parma con lo spettacolo StraOrdinarie, nuovo progetto teatrale commissione di Verdi Off in prima assoluta con la regia di Andreina Garella. Protagoniste saranno giovani donne italiane di seconda generazione, figlie di famiglie di varie nazionalità o di coppie miste, che vivono quotidianamente ancora la faticosa, a volte conflittuale, ridefinizione di un'identità collocata tra la cultura d'origine e quella in cui sono cresciute, accompagnate in scena anche da un gruppo di donne native e migranti di prima generazione.

Lo spettacolo ha una struttura itinerante per 12 spettatori alla volta (ingressi alle ore 15, 15.30, 16, 16.30, 17.30, 18, 18.30 e 19) ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria su festivalverdi.it, ed è ambientato nelle sale del Museo d'Arte Cinese e Etnografico, luogo ideale per accogliere i principi fondanti dell'incontro e della conoscenza tra culture differenti, principi che da sempre sostengono la ricerca di Festina Lente Teatro e Vagamonde. (ANSA).