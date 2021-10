Le pianiste Beatrice ed Eleonora Dallagnese a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 01 OTT - Per il secondo appuntamento della rassegna 'Il sabato all'Accademia', il 2 ottobre alle 16 e alle 17.30, la Sala Mozart dell'Accademia Filarmonica di Bologna ospiterà le pianiste gemelle Beatrice ed Eleonora Dallagnese, ventunenni del Trevigiano. Dotate di grande talento, le due sorelle hanno iniziato lo studio del pianoforte all'età di 4 anni; nel 2015 sono state ammesse alla prestigiosa Accademia Pianistica Internazionale 'Incontri col Maestro' di Imola e ad oggi possono vantare numerosi premi in concorsi nazionali e internazionali, sia come soliste che come duo. Per il doppio appuntamento bolognese Beatrice ed Eleonora Dallagnese eseguiranno la Fantasia D 940 di Franz Schubert (a quattro mani), la Sonata Tragica Op. 39 N. 5 di Nikolaj Medtner e il Mephisto Valzer N. 1 S. 514 di Franz Liszt. I biglietti, da 8 a 20 euro, sono in vendita presso Bologna Welcome in Piazza Maggiore. (ANSA).