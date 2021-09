Discoteche, gestori Rimini: 'Misura è colma, ora proteste'

"Se le cose andranno nella direzione delle indiscrezioni che trapelano, ritengo che la misura sia davvero colma. Le aziende dell'Emilia-Romagna che rappresento ritengono che servano decisioni forti per ribadire la nostra contrarietà ad un comportamento al limite del persecutorio nei confronti dei nostri imprenditori e dei lavoratori che vivono di questa attività. Saranno forme di protesta rumorose, di cui penso si parlerà". Lo dice Gianni Indino, presidente del Silb-Fibe, il sindacato dei locali da ballo di Confcommercio, che raccoglie le discoteche della regione, concentrate soprattutto nella riviera romagnola.

Sul punto è intervenuto anche il presidente di Regione, Stefano Bonaccini: "Bisognerebbe avere coraggio di far aprire" le discoteche, i locali da ballo "con Green pass e contingentamento, magari superiore ad altre attività, perché adesso non si capisce la ragione" delle chiusure. "I gestori dei locali da ballo, attraverso i sindacati - aggiunge Bonaccini ospite di 'L'aria che tira' su La7 - chiedono di aprire con Green pass e contingentamento. Lo sanno anche loro che è uno dei settori più complicati per tenere le persone distanziate" ma andrebbe trovato il "coraggio" di riaprire.