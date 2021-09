Covid: 324 nuovi casi e tre morti in Emilia-Romagna

(ANSA) - BOLOGNA, 15 SET - Sono 324 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna sulla base di quasi 30mila tamponi. Sono morte tre persone: si tratta di un uomo di 91 anni in provincia di Bologna e due uomini, di 60 e 71 anni, in provincia di Ravenna Dei nuovi contagiati, 118 sono asintomatici. La loro età media è di 40,9 anni. Scendono ancora i casi attivi, che sono, 13.785, ma aumentano i ricoverati che sono 44 in terapia intensiva, ovvero uno in più di ieri e 450 negli altri reparti Covid (+23). Questo fa scendere al 96,4% la percentuale dei pazienti in isolamento a casa perché non necessità di cure ospedaliere.

Bologna, con 66 casi, è la provincia con il numero di contagi maggiori in termini assoluti, seguita da Reggio Emilia (53) e Ravenna (39). (ANSA).