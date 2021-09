Aggressione a coltellate in spiaggia, due giovani feriti

Aggressione a coltellate a Cattolica (Rimini) dove due diciannovenni sono stati colpiti da altri quattro e feriti, in modo non grave. E' successo la scorsa notte, in via Carducci, nei pressi del bagno 72, dove sono intervenuti i carabinieri e il 118, intorno all'una. Sembra che i due gruppi si siano conosciuti durante la serata. I due feriti sarebbero stati colpiti con un coltello di piccole dimensioni, in particolare da uno dei quattro, alla spalla e al torace.

Portati all'ospedale Bufalini di Cesena, hanno avuto prognosi di 20 e 15 giorni. Sono in corso le indagini per identificare gli aggressori e ricostruire la dinamica dei fatti. (ANSA).