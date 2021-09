Al via venerdì la quarta edizione di 'Italian Bike Festival'

(ANSA) - BOLOGNA, 07 SET - Al via venerdì a Rimini la quarta edizione di Italian Bike Festival. Alla kermesse dedicata alle due ruote, in programma fino a domenica 12, sono attesi 30.000 partecipanti che potranno accedere a corsi, dibattiti, dimostrazioni alla presenza di oltre 400 marchio dell'industria della bicicletta.

La manifestazione si svolgerà all'interno di un villaggio di oltre 50.000 metri quadrati, al centro del quale sorgerà la 'Off-Road Arena' un'area di 3.600 metri quadrati adibita al test delle mountain bike e delle mountain bike elettriche. Spazio anche al cicloturismo con l'area Tourism Village, che racchiude tutte quelle realtà turistiche che fanno della mobilità su due ruote e del turismo lento un motore della loro economia.

Tra gli appuntamenti di spicco - in una tre giorni ricca di attività ed esibizioni - 'La Malatestiana', la cicloturistica della Signoria di Rimini, che domenica 12 settembre accompagnerà i partecipanti alla scoperta dell'entroterra romagnolo e della vallata del Marecchia e la 'Cargo Bike Revolution', pedalata di 5 chilometri nel centro di Rimini. (ANSA).